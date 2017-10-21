Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Срок ограничения истекает в конце октября, и накануне СМИ утверждали, что ЦРУ убеждает президента США не предавать записи огласке из опасений раскрыть методы работы спецслужб и имена информаторов.

"При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", — написал Трамп в Twitter.

В следующий четверг, 26 октября, национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Помимо этого гриф "секретно" будет снят с более 30 тысяч документов, которые ранее публиковались лишь частично.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп с большой долей вероятности мог заблокировать публикацию из-за опасений по поводу национальной безопасности.

Закон об обнародовании подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Всплеск интереса к убийству главы Белого дома был связан с выходом на экраны в 1991 году фильма режиссера Оливера Стоуна "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", в основу которого легла версия правительственного заговора против президента.

В 1992 году была созвана независимая комиссия по изучению "убийства века". Одной из ее задач было определить, какие документы следует предать огласке, а какие востребовать у утаивающих их федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование документов, но не более чем на 25 лет, то есть до 2017 года.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит выстрелами из винтовки. Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию.