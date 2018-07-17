17.07.2018, 20:10

Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТО

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Интерфакс
EST
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: Dmitri Azarov, Kommersant

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным прошла лучше, чем предшествовавший ей саммит НАТО в Брюсселе.

"Я провел отличную встречу с (лидерами стран — ИФ) НАТО (. . .) но моя встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла даже лучше", — написал он в своем микроблоге в твиттере во вторник.

Кроме того, Трамп выразил сожаление в связи с тем, каким образом западные СМИ освещают его саммит с российским президентом. "К сожалению, (СМИ — ИФ) в своих сообщениях делают упор не на этом — фейковые новости сходят с ума", — написал американский президент.

Первый полноформатный российско-американский саммит состоялся 16 июля в Хельсинки. Российский президент по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с лидером РФ и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

Американская общественность осталась не слишком довольна прошедшей встречей. С критикой выступили конгрессмены как из Республиканской, так и из Консервативной партий США. Ведущий CNN назвал выступление американского лидера на пресс-конференции после саммита самым "позорным" из всего, что ему доводилось слышать.

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