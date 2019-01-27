Трамп заявил, что отрицание Холокоста побуждает к повторению этих событий

"Любое отрицание или безразличие к ужасу этой главы в истории человечества унижает достоинство мужчин и женщин во всем мире и побуждает к повторению этого великого зла", — говорится в документе.

Президент напомнил, что "нацисты также превращали в рабов и убивали славян, цыган, геев, людей с ограниченными возможностями, религиозных лидеров и тех, кто смело выступал против их жестокого режима". "Жестокость Холокоста была преступлением против мужчин, женщин и детей. Это было преступление против человечества. Это было преступление против бога", — заявил Трамп.

"В Международный день памяти жертв Холокоста в наших сердцах хранится память о каждом мужчине, женщине и ребенке, который подвергался насилию, пыткам или был убит во время Холокоста. Помнить этих мужчин и женщин — тех, кто погиб, и тех, кто выжил, — значит стремиться предотвратить повторение таких страданий", — подчеркнул президент.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.