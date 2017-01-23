Президент США Дональд Трамп вернул отмененный Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им сделать аборты.

Запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.

При этом по американским законам гуманитарным организациям в любом случае запрещено финансировать аборты из средств, выделенных государством.

Однако НКО могли использовать деньги на другие программы, в том числе связанные с контрацепцией и восстановлением после аборта, передает Си-эн-эн.

В США аборты легальны, но американское общество глубоко расколото по вопросу об их допустимости.

Республиканцы в Конгрессе уже давно требуют прекратить федеральное финансирование американской независимой организации по планированию семьи Planned Parenthood.

Дональд Трамп и аборты

Активисты движения за права женщин особенно обеспокоены возможными изменениями законов, регулирующих аборты.

Сейчас право женщин на аборт закреплено в законодательстве всех штатов в соответствии с решением Верховного суда от 1973 года.

Но на сегодняшний день одно место в суде вакантно, и если Трамп назначит на него консервативного судью, консерваторы получат в суде большинство. Это может позволить пересмотреть законодательство об абортах.

С годами позиция Трампа в отношении абортов менялась. В 1999 году он говорил: "Я однозначно за выбор. Мне противна сама идея абортов. Противна. Мне противны все обоснования этой идеи. Мне неприятно даже слушать, когда при мне обсуждают эту тему. Но все же я верю, что выбор должен быть".

В марте 2016 года он заявил: "Моя позиция не изменилась. Я, как и Рональд Рейган, против абортов, но допускаю исключения".

В дальнейшем Трамп удивил многих, пригрозив ввести наказание для женщин, которые сделают аборт в случае, если он станет незаконным. Позднее он поправился и сказал, что наказывать за нелегальные аборты нужно врачей, которые их делают.

Вице-президент Майк Пенс тоже дал понять, что его не зря считают убежденным противником абортов.

В июле он сказал: "Я против абортов и не собираюсь извиняться за это", — и добавил, что решение Верховного суда о легализации абортов "отправится на помойку истории, где ему самое место".