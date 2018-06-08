Трамп захотел добавить Россию в G7

Как передавал ТАСС, 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат G8 теряет свою актуальность для российской стороны.

”В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие”, — пояснил он.

Рассуждать о том, согласится ли Москва снова стать частью ”Большой восьмерки” (G7 плюс Россия) в случае соответствующего предложения, Песков отказался.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите ”восьмерки”, который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит ”семерки” — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).