Трамп: я работаю больше любого другого президента

В начале февраля Axios опубликовал расписание Трампа, в котором 60% времени было отведено ”Executive Time” (ближайший аналог в российской политике — ”Работа с документами”), что позволило критикам президента США обвинить его в недостаточно усердной работе.

Трамп в своем твиттере 10 февраля объявил, что во время ”Executive Time” он обычно работает, а не отдыхает. ”Возможно, я работаю больше любого другого президента США”, — заявил Трамп.