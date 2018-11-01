01.11.2018, 12:02

Трамп выставит 15-тысячную армию против каравана мигрантов

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NEWSru.com
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Evan Vucci, AP

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Контингент американских военнослужащих увеличат до 15 тысяч человек, чтобы остановить приближающийся караван мигрантов, передает Reuters.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, сообщает ТАСС. Еще раньше, 25 октября, Пентагон считал необходимым направить на границу всего 800 солдат. Как теперь видно, тогда американские штабисты недооценили угрозу.

22 октября из прессы стало известно, что к границам США идет многотысячный "караван мигрантов", которые покинули Гватемалу, Гондурас и Сальвадор из-за нищеты и насилия. Большинство мигрантов — из Гондураса, который является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире (более 90 убийств на каждые 100 тысяч населения).

Караван вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе и был остановлен мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако многие пересекли воду вплавь или на самодельных плотах.

На границу в Тапачуле, городе в мексиканском штате Чьяпас, дополнительно были стянуты сотни сотрудников федеральной полиции Мексики. Однако полицейские не получили никаких указаний блокировать движение людей. В субботу, 20 октября, мексиканские власти объявили, что намерены открыть границу для женщин и детей из "каравана мигрантов".

При этом многие мигранты, не дождавшись официального разрешения на пересечение границы из-за длительного оформления, проникли в Мексику в обход пограничных пунктов. На мексиканской территории беженцы получили пожертвования от местных жителей и продолжили свой путь к границе с США.

В воскресенье, 28 октября, еще одна колонна мигрантов стартовала из Сальвадора.

Известие о движении толп мигрантов к американским границам вызвало переполох в Белом доме и Пентагоне. В течение последующих дней там сделали ряд грозных заявлений, убеждая мигрантов отказаться от планов попасть в США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти действуют в интересах самих мигрантов, запрещая им въезд в Соединенные Штаты. "Они (мигранты) могут стать жертвами торговцев людьми или тех, кто их будет эксплуатировать. Мы глубоко обеспокоены насилием, вызванным некоторыми членами группы, а также очевидной политической мотивацией некоторых организаторов каравана", — сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что США не позволят нелегальным иммигрантам пересечь границу, а тем, кому все же удастся это сделать — остаться на американской территории. А президент Трамп и вовсе пригрозил "запечатать границу". "Я привлеку армию, не резерв, а действующие вооруженные силы", — подчеркнул глава США. По словам Трампа, его солдаты готовы встретить преступников и "плохих парней", которые движутся в его страну в составе групп мигрантов.

В своем микроблоге Twitter лидер ядерной сверхдержавы продолжает публиковать грозные и воинственные посты, адресованные "неудержимым" в своем порыве мигрантам. "Наши вооруженные силы сосредоточиваются на южных рубежах. Большое количество войск еще прибудет. Мы не позволим этим караванам, в которых участвуют головорезы и гангстеры, попасть в США. Наша граница священна… Возвращайтесь назад", — написал Дональд Трамп.

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