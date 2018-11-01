Трамп выставит 15-тысячную армию против каравана мигрантов

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что направляют 5,2 тыс. военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, сообщает ТАСС. Еще раньше, 25 октября, Пентагон считал необходимым направить на границу всего 800 солдат. Как теперь видно, тогда американские штабисты недооценили угрозу.

22 октября из прессы стало известно, что к границам США идет многотысячный "караван мигрантов", которые покинули Гватемалу, Гондурас и Сальвадор из-за нищеты и насилия. Большинство мигрантов — из Гондураса, который является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире (более 90 убийств на каждые 100 тысяч населения).

Караван вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе и был остановлен мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако многие пересекли воду вплавь или на самодельных плотах.

На границу в Тапачуле, городе в мексиканском штате Чьяпас, дополнительно были стянуты сотни сотрудников федеральной полиции Мексики. Однако полицейские не получили никаких указаний блокировать движение людей. В субботу, 20 октября, мексиканские власти объявили, что намерены открыть границу для женщин и детей из "каравана мигрантов".