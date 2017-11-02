Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

Убивший восемь человек и с восторгом отзывающийся о ИГ преступник заслуживает высшей меры, написал в Twitter президент США. Прокуратура сообщила о первых результатах допроса.

Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, обвиняемый в совершении наезда на пешеходов и велосипедистов в Нью-Йорке и поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заслуживает высшей меры наказания, уверен президент США Дональд Трамп. "Нью-йоркский террорист выглядел счастливым, когда просил повесить флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил 8 человек и тяжело ранил 12. Он должен получить смертный приговор", — написал Трамп в Twitter в четверг, 2 ноября.

Накануне Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки обвиняемого в спецтюрьму на американской базе в Гуантанамо на Кубе, где содержатся обвиняемые в террористической деятельности.

Нью-йоркская прокуратура 1 ноября предъявила предполагаемому террористу обвинение в поддержке "Исламского государства" и убийстве восьми человек. В случае признания его виновным преступнику грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщила прокурор Джун Ким.

"Он признал, что 22 октября арендовал грузовик, чтобы потренироваться в совершении маневров, которые он намеревался совершить во время теракта в день празднования Хеллоуина", — указала она. Кроме того, Саипов признался, что на совершение теракта его вдохновили видеоролики ИГ, заявила далее прокурор.

По ее данным, на месте преступления следователи обнаружили пакет с мобильными телефонами, на которых были сохранены тысячи фотографий, связанных с ИГ, а также около 90 видео, на которых боевики группировки давят пленных танками, обезглавливают их или стреляют им в лицо.

Как говорится в исковом заявлении, Саипов признал, что был "вдохновлен" ИГ. Он намеревался убить максимально возможное количество людей. По данным следствия, выходец из Узбекистана 31 октября на арендованном автомобиле наехал на толпу пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене. Шесть человек скончались на месте происшествия, еще два — в больницах. 11 человек были ранены. Преступник выбежал из автомобиля, но был ранен полицейскими, а затем задержан.