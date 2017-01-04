Избранный президент Дональд Трамп солидарен с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который раскритиковал систему кибербезопасности Демократической партии США и обвинил западные СМИ в бесчестности. Своим мнением на этот счет республиканец поделился на странице в сервисе микроблогов Twitter.

Как напомнил Трамп, Ассанж в распространенном во вторник интервью телеканалу Fox News заявил, что взломать электронную почту руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон — Джона Подесты — "было под силу и 14-летнему подростку", так как паролем в аккаунт было слово "пароль". "Почему Национальный комитет Демократической партии (НКДП) был столь беспечным?" — задал риторический вопрос избранный глава государства.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017





Республиканец также напомнил о скандале, произошедшем в самый разгар предвыборной кампании в США. В марте Wikileaks сообщила, что сотрудница телекомпании CNN Донна Бразил заранее ознакомила кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с одним из вопросов, который впоследствии ей был задан на дебатах.

"Абсолютно двойные стандарты! СМИ, как обычно, сделали поблажку", — констатировал Трамп, которому подобных форм негласной поддержки во время гонки не предоставляли. В интервью Ассанж охарактеризовал освещение выборов в США западными СМИ, особенно американскими, "крайне бесчестным". "Оно было еще более бесчестным, чем все думают", — добавил республиканец.

things they did and said (like giving the questions to the debate to H). A total double standard! Media, as usual, gave them a pass.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017





В июле на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, из которой следовало, что его сотрудники активно искали способы поддержать в рамках президентской избирательной кампании в США Хиллари Клинтон и дискредитировать при этом Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

Министерство национальной безопасности и аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Кремле причастность Москвы к ним неоднократно опровергали.