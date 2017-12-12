Трамп собрался на Луну, насмешив россиян

Президент США Дональд Трамп объявил о возвращении американцев на Луну. В России, только что потерявшей 18 спутников из-за ошибки в программе, высмеяли американские планы.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть американских астронавтов на Луну. ”Это первый шаг для возвращения американских астронавтов на Луну впервые после 1972 года для долговременных исследований и ее использования”, — заявил президент США во время церемонии в Белом доме, посвященной подписанию своей первой космической директивы. — В этот раз мы не только оставим наш флаг и наши следы.

Мы создадим основу для возможной миссии к Марсу, и, вероятно, когда-нибудь — к другим мирам”.

На церемонии подписания присутствовали представители Национального совета по космосу и известный американский астронавт Харрисон ”Джек” Шмитт, первый профессиональный геолог, побывавший на поверхности Луны. Буквально на днях отмечалось 45-летие последней миссии ”Аполлон-17”, стартовавшей к Луне в 1972 году.

Также присутствовали астронавты Пегги Уитсон и Базз Олдрин. ”Ровно 45 лет назад Джек (Шмитт) стал одним из последних американцев, побывавших на Луне, — заявил президент. — Сегодня мы обещаем, что он не станет последним”,

В директиве Трампа содержится призыв к сотрудничеству между коммерческими компаниями и другими странами мира в освоении Луны, однако там не называются ни стоимость, ни предварительные сроки будущей пилотируемой миссии.

Как сообщает New York Times, эти детали могут появиться в феврале 2018 года в рамках обсуждения предложений на 2019 бюджетный год. Наблюдатели сразу же вспомнили слова о возвращении американцев на Луну, сказанные президентом США Джорджем Бушем в 2004 году. Тогда в рамках провозглашенной программы Constellation планировалось отправить астронавтов к Луне к 2020 году. Однако в 2010 году программа была свернута следующим президентом США Бараком Обамой из-за пересмотра подходов к осуществлению космических миссий и нехватки финансирования.

Новая тяжелая ракета Space Launch System, разрабатываемая в США, может стать основой для возвращения на Луну и отправке дальних пилотируемых миссий. Однако ее разработка пока только ведется,

и первый непилотируемый полет состоится не ранее 2019-20 года, а первый пилотируемый — спустя несколько лет.

”Реальная проверка космического плана Трампа проста. Или это подарок лоббистам, или это действительно космическая стратегия, которая продвинет нас вперед? Пока у нас нет ответа”, — заявил бывший советник по вопросам космоса администрации Обамы Филипп Ларсон.

а заявление уже отреагировал действующий глава NASA Роберт Лайтфут, который заявил, что ”множество людей хотят помочь NASA” в достижении поставленных целей, в том числе международные партнеры и коммерческие фирмы в США. В сентябре главы Роскосмоса и NASA объявили о совместном участии России и США в освоении Луны и конкретно по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для полета человека к другим планетам.

В отдельном заявлении 11 декабря NASA объявило, что

директива агенства официально останавливает работы по выполнению миссии Asteroid Redirect Mission (ARM), в рамках которой планировалась высадка астронавтов на околоземный астероид.

Во время церемонии в Белом доме и Трамп, и вице-президент Майк Пенс заявили, что сосредоточенность NASA на пилотируемых космических программах поможет создать новые рабочие места и найдет применение в различных проектах оборонной направленности.

”Все знают, что восстановление американского присутствия на Луне жизненно необходимо для достижения наших стратегических целей и целей, обрисованных нашим Национальным советом по космосу, — заявил Пенс. — По достижении этих целей, господин президент, мы усилим нашу национальную безопасность и нашу способность защитить народ Соединенных штатов Америки”.

На заявление Трампа уже успели отреагировать в России. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что американские астронавты не могут добраться без российских ракетных двигателей ”даже до Международной космической станции (МКС)”. ”Возобновление” полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут”, — написал Пушков.

”Алексей Пушков задал резонный вопрос: а как туда долетят американцы без ракетных двигателей, ведь они даже на МКС без наших добраться не могут? На мой взгляд, хотя вопрос и логичный, но ответ очевиден — их туда доставят ”русские хакеры”. Они, как известно, могут все”, — заявила официальный представитель российского МИДа мария Захарова.

Тем временем Роскосмос назвал причину неудачного запуска с космодрома ”Восточный”, который состоялся 28 ноября. Выяснилось, что разгонный блок ”Фрегат”, запущенный ракетой ”Союз”, упал из-за ”бага”, который проявился в алгоритме, написанном еще в 1990-е годы.