Трамп с трибуны ООН пригрозил "полным уничтожением" Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп, который впервые принимает участие в заседании ООН в качестве главы американского государства, заявил о готовности Вашингтона "полностью уничтожить" КНДР, если Пхеньян не прекратит свою ядерную программу и ракетные запуски, передает агентство Reuters.

"У США не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — подчеркнул глава Белого дома. При этом Трамп в очередной раз назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном", который "участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима".

"У США много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. США готовы, хотят и способны уничтожить КНДР, но надеются, что это не потребуется", — объяснил президент США.

При этом Трамп предложил посмотреть, как КНДР будет действовать в ближайшее время. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация является их единственным приемлемым будущим", — продолжил он.

Американский лидер также напомнил, что недавно Совбез ООН принял резолюцию по КНДР. "И я хочу поблагодарить Китай и Россию за поддержку введения санкций. Спасибо всем вовлеченным. Но нам нужно сделать гораздо больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", — резюмировал он.

17 сентября Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что накануне разговаривал с президентом Южной Кореи. "Спросил его, как поживает "ракетный человек". В Северной Корее наблюдаются длинные очереди за бензином. Очень плохо!" — сыронизировал президент США. Одновременно с этим в администрации южнокорейского президента сообщили, что лидеры двух стран договорились ужесточить санкции в отношении КНДР и усилить давление на режим Ким Чен Ына.

15 сентября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в двух тысячах километров к востоку от мыса Эримо.

Произошло это вскоре после принятия Совбезом ООН очередной ограничительной резолюции, которая ввела новые санкции в отношении Северной Кореи. После запуска Совбез экстренно собрался на консультации, но пока лишь принял заявление, в котором осуждались провокационные действия северокорейского руководства, а также говорилось о необходимости полного соблюдения рестрикций, действующих в отношении страны.