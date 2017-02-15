Трамп: Россия отобрала Крым у Украины при Обаме

Президент США Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что Россия захватила Крым во времена президентства его предшественника Барака Обамы.

"Крым был взят Россией во время пребывания у власти администрации Барака Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?" — написал президент США.

Незадолго до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма.

"Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", — цитирует Пескова Интерфакс.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

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"Нет, не поднимал", — ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. "Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", — сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне об ожиданиях Трампа по поводу Крыма рассказал пресс-секретарь Белого дома.

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым", — заявил Спайсер, подчеркнув, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

Ранее заявление пресс-секретаря Белого дома прокомментировал российский МИД. "Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией", — сказала журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о предвыборных обещаниях Трампа и сказал, что их нужно выполнять. "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", — заявил он Интерфаксу, напомнив, что Трамп обещал "выстроить отношения с Россией". "Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему", — сказал Володин.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и международное сообщество продолжают считать полуостров территорией Украины. США и страны Европы ввели санкции против России из-за Крыма и боевых действий на востоке Украины, в причастности к которым они подозревают Россию (Москва отвергает эти подозрения).

До сих пор западные страны называли главным условием пересмотра санкций выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины, а требование возвращения Крыма отошло на задний план.

Однако в начале февраля новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе не только до выполнения минских соглашений, но и пока Крым не будет возвращен Украине.

В интервью Wall Street Journal Трамп обещал не отменять санкции против России в ближайшее время.