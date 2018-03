Трамп решил назначить главврача Белого дома министром по делам ветеранов

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов", — написал президент в своем твиттере.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018