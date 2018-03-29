29.03.2018, 08:25

Трамп решил назначить главврача Белого дома министром по делам ветеранов

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Интерфакс
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Jackson ja Shulkin
Jackson ja ShulkinFoto: NICHOLAS KAMM, ALEX WONG, AFP

Президент США Дональд Трамп решил сменить главу министерства по делам ветеранов: вместо действующего Дэвида Шулкина он предложил назначить на эту должность главного врача Белого дома Ронни Джексона.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов", — написал президент в своем твиттере.

Он также поблагодарил нынешнего министра "за службу США и великим ветеранам страны".

По словам Трампа, исполняющим обязанности министра будет Роберт Уилки из Минобороны.

Кандидатуру Джексона должен утвердить Сенат Конгресса США.

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