Трамп распорядился составить план пилотируемой миссии на Луну

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение американскому аэрокосмическому агентству NASA составить план пилотируемой миссии на Луну. Это произошло спустя 45 лет после миссии "Аполлон-17", в рамках которой была осуществлена шестая высадка людей на спутник Земли.

Как сообщает Sky News, Трамп подписал соответствующую политическую директиву. В ней он распорядился "провести инновационную программу освоения космоса, чтобы отправить американских астронавтов обратно на Луну и в конечном счете — на Марс".

"45 лет назад, почти с точностью до минуты, Джек (американский астронавт Джек Шмитт, находившийся в составе лунной экспедиции "Аполлон-17") стал одним из последних американцев, приземлившихся на Луне. Сегодня мы обещаем, что он не будет последним, и я подозреваю, что мы найдем другие места для приземления, кроме Луны", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

По словам президента США, подписанная им директива "переориентирует космическую программу на проведение исследований и открытий человеком".

Как ранее заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Джидли, решение Трампа основано на рекомендациях Национального космического совета США, передает агентство Reuters. "Он изменит политику нашей страны в области космических полетов и поможет США стать движущей силой космической индустрии", — подчеркнул он.

В январе этого года в США в возрасте 82 лет скончался американский астронавт в отставке Юджин Сернан — последний человек, стоявший на поверхности Луны. 14 декабря 1972 года он ступил на поверхность спутника Земли — с тех пор подобных миссий человечество не проводило.

Луна — единственное небесное тело, на котором побывал человек. Американская программа пилотируемого полета на Луну называлась "Аполлон". Первая посадка произошла 20 июля 1969 года, последняя — в декабре 1972 года.

Первым человеком, ступившим 21 июля 1969 года на поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг, вторым — Эдвин Олдрин; третий член экипажа Майкл Коллинз оставался в орбитальном модуле. В декабре 1972 года астронавты "Аполлона-17" капитан Юджин Сернан и доктор Харрисон (Джек) Шмитт стали последними людьми, высадившимися на Луну.