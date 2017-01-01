Избранный президент США Дональд Трамп считает, что хакерские атаки на электронные системы Национального комитета Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву, могли быть осуществлены вовсе не Россией, а "кем-то еще". Об этом миллиардер заявил журналистам во время празднования Нового года в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде. Также он допустил встречу с главой Тайваня, отмечает Reuters.

В кратком комментарии для журналистов Трамп заявил, что взлом систем американских демократов мог быть осуществлен "кем-то еще" помимо России. Он также заявил, что обладает некоей информацией, касающейся указанного кибервзлома. "Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете (о них) во вторник или в среду", — цитирует Трампа ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, будущий американский лидер также выразил уверенность, что у США будут "отличные отношения" со многими странами, включая Россию и Китай, пишет Рейтер. Кроме того, Трамп подчеркнул, что отношения с Израилем будут очень важны для его будущей администрации. Он также допустил встречу с руководителем Тайваня Цай Инвэнь, в случае если она совершит визит в Соединенные Штаты.

В четверг Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генштаба, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии. В новогоднюю ночь в Вашингтоне приземлился самолет спецотряда "Россия", который должен вернуть на родину работающих там дипломатов.