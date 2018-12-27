Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", — говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Газета The New York Times поясняет, что на территории Ирака Трамп находился в среду.

По данным Associated Press отправление "Борта номер один" Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Агентство отмечает, что два предшественника Трампа посещали Ирак в ходе своих президентских сроков. Так, Джордж Буш-Младший посещал Ирак в ноябре 2003 года, а Барак Обама — в апреле 2009 года.

Визит Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.