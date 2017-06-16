16.06.2017, 17:30

Трамп подтвердил расследование в отношении себя за увольнение экс-главы ФБР Коми

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в отношении него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

”В отношении меня ведет расследование человек, который велел мне уволить директора ФБР, за то, что я уволил директора ФБР”, — написал Трамп, назвав расследование ”охотой на ведьм”.

Других подробностей Трамп не сообщил.

Ранее WP со ссылкой на источник сообщило, что специальный прокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Трампа.

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