Трамп объявил о решении ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

"Я подпишу (документ — ИФ) о национальном чрезвычайном положении"- заявил он, выступая перед Белым домом. Президент уточнил, что подпишет документ о ЧП позже в пятницу.

"Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", — добавил он.

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует потратить на заграждения на границе с Мексикой порядка $8 млрд. В их числе средства, выделенные конгрессом, а также деньги, которые президент перераспределит сам. Ожидается, что Трамп возьмет средства из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.