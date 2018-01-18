Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР в нарушение санкций

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия помогает КНДР с поставками в нарушение введенных против Северной Кореи международных санкций. На этом фоне Пхеньян, по словам американского лидера, "с каждым днем приближается" к способности запустить ракету большой дальности в сторону Соединенных Штатов.

Обвинение в адрес России Трамп высказал во время интервью агентству Reuters в Овальном кабинете. "Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей, — сказал президент США. — То, в чем Китай нам помогает, Россия портит. Другими словами, она восполняет то, что отнимает Китай".

Вместе с тем Трамп отметил, что его российский коллега Владимир Путин "мог бы многое сделать" в вопросе с КНДР. "Но, к сожалению, у нас не такие близкие отношения с Россией, и в некоторых случаях существует вероятность того, что Россия возвращает то, что Китай отнимает (у Северной Кореи в рамках санкций). Таким образом, чистый результат не так хорош, как мог бы быть", — резюмировал президент США.