09.04.2018, 07:10

Трамп обвинил Россию и Иран в причастности к химатаке в Сирии


bbcrussian.com
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Donald Trump
Donald Trump AFP

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на президента России Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химической атаке на жителей сирийского города Дума.

"Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада", — написал Трамп в "Твиттере".

Американский президент пообещал, что виновные в этом нападении заплатят высокую цену.

Как сообщается, в Думе (один из населенных пунктов в районе Восточная Гута, пригороде Дамаска), находящейся под контролем повстанцев, 7 апреля погибли десятки человек.

Сирия и Россия отвергают обвинения в свой адрес и отрицают то, что такая химическая атака была проведена сирийскими войсками.

Экстренное заседание Совбеза ООН

Девять стран потребовали немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии, сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Франция первой выступила с этой инициативой, которую поддержали другие страны-члены Совета Безопасности: США, Великобритания, Кувейт, Польша, Перу, Нидерланды и Кот-д'Ивуар, сообщил источник агентства.

Встреча предварительно назначена на 19:00 в понедельник, однако ее время официально еще не подтверждено.

Ранее Великобритания потребовала проведения срочного расследования произошедшего 7 апреля в Восточной Гуте.

Папа римский Франциск заявил, что ничто не может оправдать использование химического оружия.

"Цена будет высокой"

Президент США Дональд Трамп в своем твите впервые публично обвинил в происходящем лично президента России Путина и назвал президента Сирии Башара Асада скотиной.

В воскресенье Трамп написал в "Твиттере"

"Много погибших, включая женщин и детей, в бездумной ХИМИЧЕСКОЙ атаке в Сирии. Район, где произошло это злодеяние, блокирован и окружен сирийской армией, что делает его недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада…"

"Цена за это будет высокой. Срочно откройте этот район для доступа медицинской помощи и проверки фактов. Еще одна гуманитарная катастрофа без каких-либо на то причин. Отвратительно!"

Что мы знаем об этой атаке?

Государственный департамент США заявил, что атака, если она будет подтверждена, требует немедленной реакции со стороны международного сообщества.

Проверить независимым способом, что на самом деле произошло, и сколько было погибших, пока невозможно.

"Союз медицинских организаций", которая работает с больницами в Восточной Гуте, сообщила Би-би-си, что 70 смертей были подтверждены врачами.

Базирующееся в США Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что погибли по меньшей мере 48 человек. У всех их были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Более 500 человек были доставлены в медицинские центры с такими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи в Думе.

Один из врачей переполненной больницы в Думе рассказал корреспонденту Би-би-си Джоэлу Гантеру, что запаниковал, когда увидел, что его собственные дети, прятавшиеся в подвале, начали задыхаться проникавшего туда от газа.

Базирующий в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что 11 человек погибли от удушья, добавив, что не обладает информацией о том, использовалось ли химическое оружие.

На одном из видео, распространенном активистами, запечатлены безжизненные тела примерно десятка детей, женщин и мужчин, некоторые из них — с пеной у рта.

"Дума, седьмое апреля. Здесь сильный запах", — слышится голос за кадром.

Би-би-си в данный момент не может подтвердить или опровергнуть подлинность этой видеосъемки.

Реакция США

В прошлом году США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на газовую атаку с применением зарина, совершенную на северо-западе Сирии.

Советник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил в воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си, что США не исключают вариант нанесения нового ракетного удара.

"Мы изучаем обстоятельства этой атаки", — заявил советник президента, подчеркнув, что фотографии с места событий ужасны.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джон Сопел, есть все основания ожидать, что, как и в прошлом году, когда после подобного предупреждения Трампа был нанесен ракетный удар по сирийской военной авиабазе, со стороны США последуют аналогичные меры военного характера.

Отличие от прошлогодней ситуации, по словам Джона Сопела, в том, что в администрации Дональда Трампа появился новый советник по национальной безопасности Джон Болтон, известный своим жестким отношением к России и Ирану.

Кроме того, сообщает наш корреспондент, обращает на себя внимание то, что впервые Дональд Трамп публично выступил с резкой критикой лично президента России Владимира Путина.

Безопасный коридор

Тем временем первые автобусы с боевиками и членами их семей выведены из сирийской Думы, сообщило министерство обороны России.

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", — говорится в сообщении.

Соглашение, достигнутое в воскресенье при участии России, предоставляет повстанцам и членам их семей безопасный коридор, позволяющий им покинуть Думу, в обмен на освобождение группировкой "Джейш аль-Ислам" сотен удерживавшихся ее боевиками заложников и пленных.

Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

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