Трамп не исключает военного вмешательства в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле в случае необходимости.

"У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта", – приводит слова Трампа meduza.io.

Он пояснил, что у США есть войска и в очень отдаленных местах, в то время как Венесуэла не очень далеко от США, и жители этой страны страдают и умирают.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал заявление Трампа безумным поступком и актом крайнего экстремизма.

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила вечером 11 августа, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался связаться с Трампом по телефону, но тот отказался с ним разговаривать. До или после заявления Трампа это произошло, неясно.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который привел к гигантской инфляции и нехватке товаров первой необходимости. Оппозиция, в 2015 году выигравшая выборы в парламент, безуспешно пытается отстранить от власти президента Николаса Мадуро; в стране идут протесты, в ходе которых гибнут люди.

Летом 2017 года по инициативе Мадуро в Венесуэле было избрано Учредительное собрание, куда вошли только сторонники президента. Орган объявил себя высшим органом власти в стране, имеющим право менять любые законы. США, обвиняющие режим Мадуро в нарушении прав человека и установлении диктатуры, ввели санкции против него самого и нескольких чиновников, в том числе брата покойного президента Уго Чавеса.