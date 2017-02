Трамп назвал Обаму ответственным за утечки в СМИ о Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что за утечками в СМИ, дискредитирующими Белый дом, стоял его предшественник Барак Обама. Также, по мнению миллиардера, бывший американский лидер ответственен за волну протестов против представителей Республиканской партии, прокатившуюся по стране.

Во время интервью телеканалу Fox News в программе Fox and Friends Трампа спросили, верит ли он, что Обама стоял за протестными акциями против республиканцев, проходившими в этом месяце. "Оказывается, его организация, похоже, делает много для организации некоторых протестов против вас, которые республиканцы наблюдают по всей стране. Верите ли вы, что президент Обама стоит за ними, и если это так, является ли это нарушением так называемого негласного президентского кодекса?" — поинтересовался журналист, которого цитирует CNN.

В ответ Трамп заявил о причастности Обамы. "Нет, я думаю, что он стоит за этим. Я также думаю, что это политика, так обстоят дела", — заявил президент США в интервью, отрывки из которого были опубликованы вечером в понедельник, 27 февраля.

Читать еще

Затем Трамп затронул тему утечек, которые произошли за первый месяц его работы в Белом доме. "Никогда не знаешь, что именно происходит за кулисами. Знаете, можно догадываться или предполагать, но точно не знаешь никогда", — изъяснился расплывчато президент.

"Нет, я думаю, что президент Обама стоит за этим, потому что его люди точно за этим стоят. И некоторые утечки, возможно, поступили от этой группы, что очень серьезно, потому что это очень плохо с точки зрения национальной безопасности. Но я также понимаю, что это политика. То, что он стоит за этим, — это политика. И это, вероятно, продолжится", — предположил Трамп.

Трамп не привел в интервью никаких доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес Обамы. CNN отмечает, что в организации массовых протестов возле муниципальных зданий Республиканской партии на местном уровне участвовала широкая коалиция различных групп, включая Organizing For Action, SEIU, MoveOn.org, а также The Center for American Progress (CAP).

Некоммерческая организация Organizing for Action была создана в 2013 году после переизбрания Обамы президентом. Ее создателем выступил бывший руководитель предвыборной кампании Обамы Джим Мессина. Организация официально считается непартийной. При этом она занимается продвижением и поддержкой основных идей администрации Обамы.

Утечки о Белом доме появляются в американских средствах массовой информации на протяжении всего времени, что администрация Трампа находится у власти. С момента своего вступления в должность 45-й президент США постоянно высказывает обвинения в адрес СМИ либерального толка. Ранее в своем Twitter Трамп назвал ведущую американскую газету The New York Times, а также телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN "врагами американского народа".

На минувших выходных стало известно, что сотрудников аппарата Белого дома, отвечающих за общение со СМИ, попросили сдать телефоны для проведения служебной проверки на фоне постоянных утечек. С идеей выступил пресс-секретарь администрации Шон Спайсер. Отмечалось, что просьба была согласована с юридическим консультантом Белого дома Доном Макгэном. Сотрудникам аппарата Спайсер пригрозил большими проблемами в случае, если информация о проверках попадет в прессу.

На этом фоне Трамп заявил, что не будет участвовать в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Мероприятие должно пройти 29 апреля в Вашингтоне. Роль организаторов ужина обычно берут на себя такие крупные СМИ, как Bloomberg или The New Yorker, однако в этом году они подобную инициативу решили не проявлять в связи с политикой Белого дома.

Возможно, поводом для решения Трампа стала критика Ассоциации корреспондентов в адрес властей в связи с тем, что 24 февраля администрация Белого дома отказалась пускать на пятничный брифинг пресс-секретаря Шона Спайсера сотрудников ряда крупнейших в США изданий и телеканалов. На мероприятие не допустили журналистов CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times и BuzzFeed. Представители этих СМИ решительно осудили поступок администрации.

Ранее в тот же день телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что представители Белого дома обращались в ФБР с просьбой публично опровергнуть просочившиеся в СМИ данные о якобы имевших место связях команды президента Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года в США. Однако спецслужба ответила отказом.

Источники рассказали, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус сначала обратился с просьбой об опровержении к заместителю главы ФБР Эндрю Маккейбу. Затем Прибус встретился с Маккейбом еще раз, и на этой встрече присутствовал директор ФБР Джеймс Коми, который и отклонил просьбу Белого дома, сославшись на нарушение установленных процедур и тот факт, что речь идет о продолжающемся расследовании.

В Белом доме добивались опровержения информации, обнародованной газетой The New York Times и телеканалом CNN 14 февраля. В публикации NYT утверждалось, что соратники президента США Дональда Трампа, которые входили в его избирательный штаб, до выборов в США контактировали с сотрудниками российских разведывательных служб.

Как сообщили изданию четыре действующих и бывших американских чиновника, записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Трампа и другие лица из его окружения неоднократно вступали в контакты с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года. При этом с российской стороны в телефонных переговорах участвовали не только представители спецслужб, но и члены правительства.

19 февраля Белый дом выпустил опровержение этой информации. Тогда Прибус сообщил журналистам, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило, что "публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением".

Сведения NYT комментировали и в России. Так, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что спецслужба "не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ". Экс-глава ФСБ Николай Ковалев заявлял, что контакты были бы бессмысленны, так как люди Трампа отстаивают американские интересы.