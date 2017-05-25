Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ

Помимо этого президент США отметил, что альянс должен также уделять огромное внимание терроризму и иммиграции, пишет ТАСС.

НАТО в будущем должна уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также "угрозам со стороны России".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в новой штаб- квартире альянса.

"НАТО будущего должна уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО", — сказал он, назвав перечисленное "большими проблемами в сфере безопасности". В связи с этим он вновь призвал членов Североатлантического альянса платить "справедливый взнос", имея в виду увеличение расходов на оборону.

"Мы должны быть жесткими, должны быть сильными, и мы должны быть бдительными", — добавил Трамп.

"Террористы — неудачники от которых надо избавляться"

По словам Трампа, террористы являются убийцами и неудачниками, которых надо неустанно преследовать.

"Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников. Именно неудачниками они и являются. Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно", — сказал Трамп.

Трамп отметил, что НАТО является альянсом, который обеспечивает свободу и безопасность Европы.

"Для меня большая честь находиться сегодня в сердце альянса, который обеспечивает свободу и безопасность Европы", — сказал Трамп. Во время избирательной кампании он называл НАТО "устаревшей и затратной" организацией.