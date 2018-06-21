Трамп: мы хотели бы поладить с Россией

На выступлении перед сторонниками в городе Дулут в штате Миннесота президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "поладить" с Россией.

"Мы хотели бы поладить с Россией", — заявил Трамп, трансляцию выступления которого вели американские СМИ.

Продолжая свое выступление Трамп предположил, что Россия "хотела бы, что бы она (соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон) победила".

"Учитывая все вещи, которые мы сделали, учитывая санкции… они (Россия — ИФ) оглядываются назад и думают… лучше бы Хиллари (Клинтон) выиграла эти выборы", — заявил Трамп.