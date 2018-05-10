10.05.2018, 19:40

Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре

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bbcrussian.com
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Kim ja Trump
Kim ja TrumpFoto: SAUL LOEB, ED JONES, AFP

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня.

"Моя встреча с Ким Чен Ыном, которую многие ждут, состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба попытаемся сделать этот момент особенным для Мира во всем мире!" — написал Трамп в "Твиттере".

Трамп и Ким договорились о встрече в начале марта. Встречу предложил северокорейский лидер.

До сих пор ни один из действующих президентов США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

Вопрос о месте встречи лидеров США и КНДР был предметом спекуляций. Среди множества вариантов назывались Демилитаризованная зона на Корейском полуострове, нейтральные страны Европы, такие как Швейцария или Швеция, Монголия или российский Дальний Восток.

Накануне Северная Корея освободила троих граждан США, которые содержались в северокорейских лагерях по обвинению в "преступлениях против государства" или шпионаже в пользу западных спецслужб.

Освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем. После Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, участие в которой принимали спортсмены из Северной Кореи, Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи.

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