Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турция много лет ”пользовалась США”. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.
Трамп напомнил, что турецкие власти удерживают американского пастора Эндрю Брансона, которого президент назвал ”великим заложником-патриотом”. Глава США подчеркнул, что страна не будет ”платить” за его освобождение.
”Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!”, — написал Трамп.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если пастор Брансон не будет освобожден.