Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию



Трамп напомнил, что турецкие власти удерживают американского пастора Эндрю Брансона, которого президент назвал ”великим заложником-патриотом”. Глава США подчеркнул, что страна не будет ”платить” за его освобождение.

”Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!”, — написал Трамп.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если пастор Брансон не будет освобожден.