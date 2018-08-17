17.08.2018, 08:40

Трамп анонсировал сокращение расходов на Турцию

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Gazeta.ru
EST
USA-TRADE/FARMERS
USA-TRADE/FARMERSFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Турция много лет ”пользовалась США”. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.


Трамп напомнил, что турецкие власти удерживают американского пастора Эндрю Брансона, которого президент назвал ”великим заложником-патриотом”. Глава США подчеркнул, что страна не будет ”платить” за его освобождение.

”Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!”, — написал Трамп.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если пастор Брансон не будет освобожден.

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