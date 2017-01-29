Трагедия в Литве: 4-летнего мальчика забили до смерти за неправильную речь

Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район Литвы) готовятся проститься с умершим. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

Похороны жестоко убитого ребенка намечены на вторник. Староста Байсогалы Ромас Калвайтис сказал, что бабушке выплатят 304 евро на погребение.

"С мальчиком простятся в деревне Пакиршнис, где живет его бабушка — мать Моники", — сказал DELFI староста Байсогалы Ромас Калвайтис.

По его словам, прощание состоится после выходных, поскольку сейчас тело в руках судмедэкспертов.

"Настроение очень мрачное — люди зажигают свечи и у церкви, и у здания самоуправления, и у дома культуры в Пакиршнисе, где пройдет прощание", — сказал староста.

Прощание назначено на 30 января. Похороны состоятся во вторник. "Все очень жалеют ребенка — это бессмысленная и такая жестокая смерть", — сказал Калвайтис.

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"Мальчик раньше здесь жил — когда его мать Моника уезжала на заработки в Испанию, она оставляла его у бабушки, бабушка была временным опекуном, — сказал староста. — Но она скоро вернулась в Литву, искала работу и через некоторое время уехала с мальчиком в Кедайняй".

Мать на похоронах ребенка присутствовать не будет — судья назначил ей арест на 7 дней. Сожитель матери Гедиминас Контянис взят под стражу на три месяца. Обоим предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве беззащитного члена семьи.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал, что на допросе мать и ее сожитель назвали причину насилия над ребенком, которое привело к его смерти — мальчика учили произносить названия цифр, но не все он мог воспроизвести правильно.

Похороны мальчика должно оплатить государство, а не бабушка ребенка. Так считает депутат Юстас Джюгялис — он намерен выяснить с правлением парламента возможность похоронить ребенка на деньги государства, он также организовал сбор средств в помощь бабушке покойного.

"Это самое малое, что мы можем сделать сейчас, а перемены должны начаться в ближайшее время", — сказал депутат.

"Этот беспомощный мальчик стал символом бездействия системы, вызвал бурю боли по всей стране", — сказал в субботу Джюгялис, прибавив, что это должно быть точкой — "надо как можно скорее принять закон об обеспечении защиты детей".

"И не только закон, который жизнь уже не вернет — важно как можно быстрее менять систему, найти решения, над которыми должны работать и специалисты ответственных ведомств, и эксперты в своей области и представители неправительственных организаций", — сказал депутат.