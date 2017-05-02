Торты, зеленка и моча: чем занимается движение SERB

Прокремлевское движение SERB оппозиционные активисты подозревают в нападении на Алексея Навального с зеленкой. Зеленка, моча и нечистоты — привычные орудия борьбы с либеральной оппозицией. Русская служба Би-би-си разбиралась, когда это движение появилось и чем прославилось.

Алексей Навальный 2 мая объявил, что его глаз, обожженный зеленкой и, предположительно, подмешанным в нее веществом, потерял 80% зрения.

РЕН-ТВ ранее опубликовало видео нападения на Алексея Навального, где лицо облившего его зеленкой было скрыто. Как обратили внимание последователи Навального, на сервере канала можно найти и другой вариант видео — на нем лицо стоящего рядом с телефоном человека не замазано, и в нем узнали активиста движения SERB Алексея Кулакова. Так появилась версия, что SERB связан с нападением.

Антибандеровские лозунги и сериал "Интерны"

Полное название группы — "Русское освободительное движение SERB" (аббревиатура расшифровывается как South East Radical Block — юго-восточный радикальный блок).

SERB появилось в 2014 году: о нем впервые заговорили в прессе после штурма Харьковской администрации пророссийскими активистами. Лидер SERB, известный как Гоша Тарасевич, тоже отсчитывает историю своего движения с той попытки штурма 7 марта 2014 года — об этом он говорил в интервью изданию "Йод". Движение поддерживало создание самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской области и аннексию Россией Крыма, его члены писали на стенах пророссийские лозунги.

"Мы наблюдали, как под Днепропетровском собираются эшелоны с военной техникой, сообщали об этом на восток Украины, но особой поддержки или какой-то реакции не было, так что приходилось действовать своими силами. Мы вооружились красками и начали вести контрпропаганду, оставляя на стенах домов антибандеровские лозунги", — рассказывал в интервью лидер движения Гоша Тарасевич.

Тарасевич — актер родом из Днепропетровска. Его настоящее имя — Игорь Бекетов, а Тарасевич — сценический псевдоним. Тарасевич продолжает сниматься в кино — согласно данным сайта www.kino-teatr.ru, он снимался в эпизодических ролях в российском комедийном сериале "Интерны", "Земский доктор. Любовь вопреки", "Мент в законе-7", а в 2017 году выйдут еще два сериала с его участием.

Тарасевич перебрался в Москву: "Против меня на Украине СБУ сфабриковала уголовное дело за измену родине, за развал конституционного строя, и я вынужден был уехать", — объяснил он изданию Medialeaks. После этого SERB начало выступать в первую очередь против либеральной оппозиции.

В 2015 году активисты SERB разгромили мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и гордо сфотографировались на этом месте. Чуть позже — закидали нечистотами пикет "Солидарности" в поддержку Украины. Тогда нападавших задержала полиция — такое происходило не раз, но уголовных дел на мета

телей нечистот никогда не заводили, несмотря на обращения пострадавших в полицию.

На другом пикете "Солидарности", где SERB затеяло потасовку, Тарасевич ударил полицейского — не глядя, когда тот схватил его сзади. На записи слышно: "Ой, извините, извините", когда активист оборачивается.



"Кто Путина избрал?"

Михаил Кригер помнит о пяти нападениях на пикеты. Два или три раза он писал на Тарасевича заявления в полицию, но каждый раз ему присылали отказ в возбуждении уголовного дела — не находили состава преступления.

"Все эти обливы дерьмом начались еще осенью 2014 года. Они настолько достали полицию, у них весь отдел "Замоскворечье" плохо пах. Все стали с собой влажные салфетки носить на акции", — вспоминает сопредседатель московского отделения "Солидарности" Надежда Митюшкина. И к мемориалу Немцова на мосту они продолжают приходить едва ли не каждую субботу, добавляет активистка, рвут портреты и экспертные доклады Немцова.

С осени 2014 года они приходят на антивоенные и антипутинские митинги в Москве: так, 21 сентября на "Марше мира" активисты SERB вместе со сторонниками Эдуарда Лимонова пытались вырывать украинские флаги у пришедших и бросаться краской.

29 апреля 2017 года, когда "Открытая Россия" назначила свою акцию "Надоел" с массовой отправкой писем президенту Путину, SERB в соцсетях призывали выступить против "антинародной акции национал-предателей России"."Почему антинародной? Да потому, что Путина кто избрал? Вы, народ России!" — объяснялось в посте.

В сентябре прошлого года один из активистов SERB Александр Петрунько облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в московском центре братьев Люмьер. Выставку фотографий Стерджеса, на которых засняты обнаженные дети из коммуны хиппи, в тот день заблокировала другая прокремлевская организация "Офицеры России". Они же скрутили и передали полиции Петрунько: тот отсидел семь суток по административной статье. Именно его общественность считает похожим на нападавшего на Навального из видео РЕН-ТВ по одежде и комплекции.

"Торт в лицо, — это будет, по-любому"

Инциденты с зеленкой в исполнении SERB уже случались: осенью 2015 года Тарасевич брызнул в лицо пожилому активисту Владимиру Ионову, когда он стоял в одиночном пикете с плакатом "Путин есть — ума не надо". Инцидент был заснят на видео оппозиционными активистами.

Год назад, 28 апреля 2016 года, они напали на участников церемонии награждения победителей школьного конкурса, который проводит движение "Мемориал": бросали в них яйцами и зеленкой с криком "Не дадим переписать историю!" Зеленкой попали в писательницу Людмилу Улицкую.

Конкурс мотивирует школьников проводить свои исследования по истории XX века. "Под видом благородного дела — истории России — они детям, которые будущее России, всовывают информацию, что история России — негатив", — объяснял Тарасевич изданию "Собеседник".

И пообещал, что движение и дальше будет "ставить на место" "национал-предателей": "Никого убивать, конечно, калечить не будут, потому что это нарушение закона, уголовщина, а вот обращать внимание общественности на то, что происходит — типа обливания зеленкой, торт в лицо, — это будет, по-любому".

Действительно, тортом в лицо Навальному SERB уже пыталось попасть год назад. На канале SERB на YouTube выложено видео под названием "SERB угостил Алексея Навального тортиком с дерьмом", где двое мужчин пытаются кинуть в политика торт и брызгают какой-то жидкостью из бутылки.

Впрочем, SERB поспешило откреститься от последнего нападения на Навального с зеленкой: "Кто-то нас подставил. Нашему активисту Алексею Кулакову позвонил некий человек и предложил снять хороший видеоматериал про Навального", — объяснил Тарасевич, почему Кулаков оказался на видео, в интервью изданию "Сноб".

Еще весной 2015 года Тарасевич в интервью говорил о Навальном: "Мы его не трогаем, потому что он сказал, что Крым он в общем-то не очень готов отдавать, потому что это легитимно из-за референдума".

В последней записи в "Фейсбуке" активисты SERB с гордостью рассказывают о походе в Думу (орфография и пунктуация источника сохранены): "26 апреля 2017г., по приглашению депутатов Гос.Думы, активисты SERB присутствовали на совещании, недавно созданного думского комитета по… Название комитета, не будем озвучивать, по некоторым внутренним соображениям. Скажем одно, что были встречи с некоторыми руководителями думских фракций! Опыт SERB'а по противостоянию попыток организации подобия Майдана в России, был очень и очень внимательно выслушан депутатами".

По словам Навального, расследование нападения на него "активно ведётся добровольцами в интернете, которые установили личности двух нападавших (за это большое всем спасибо). И совсем не ведётся полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься". Он написал в блоге, что отправляет жалобы на бездействие правохранителей, и стоп-кадры видео с еще двумя людьми, которых считает причастными к нападению.