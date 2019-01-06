Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины(143)
В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает украинское агентство новостей УНН.
В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает украинское агентство новостей УНН.
Передача состоялась при отправлении праздничной литургии в храме св.Георгия. Перед передачей Вселенский патриарх зачитал документ.
"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.
На церемонии передачи Томоса также присутствовали Президент Украины Петр Порошенко и глава ВР Андрей Парубий, а также представители Кабмина.
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