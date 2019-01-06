06.01.2019, 10:56

Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины

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rus.delfi.ee
EST 10
Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины
Фото УНН

В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает украинское агентство новостей УНН.


Передача состоялась при отправлении праздничной литургии в храме св.Георгия. Перед передачей Вселенский патриарх зачитал документ.

"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.

На церемонии передачи Томоса также присутствовали Президент Украины Петр Порошенко и глава ВР Андрей Парубий, а также представители Кабмина.

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