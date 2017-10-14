Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Лидер фракции ”Батькивщина” Юля Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала NewsOne.

”Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги. Я больше никому не доверю это дело”, — сказала Тимошенко. По ее словам, ранее она поддерживала экс-президента Украины Виктора Ющенко и экс-премьера Арсения Яценюка, однако ”это ни к чему не привело”.

Тимошенко также обвинила украинского лидера Петра Порошенко в ”отмывании” бюджетных средств на ”фиктивных контрактах” по поставкам в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

”Когда я услышала, что он поотрубывает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать. Может он, как Змей Горыныч, которому отрубывают одну голову и вырастает другая”, — считает политик. Тимошенко подчеркнула, что украинскому президенту стоит в первую очередь ”рубить руку себе”.

Накануне Порошенко посетил одно из общежитий ВСУ и заявил, что ”поотрубает руки” тем военным, которых поймают на воровстве. ”Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента”, — заявлял Порошенко. Он также призвал сообщать о всех случаях армейской коррупции в Национальное антикоррупционное бюро Украины.