Тимошенко удивилась отсутствию санкций против Порошенко

Лидер украинской партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко заинтересовалась отсутствием в санкционном списке России компаний, принадлежащих президенту Украины Петру Порошенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
”Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошен" или "Ленинской кузницы"… Что бы это могло значить? Вы не знаете?” — задалась вопросом Тимошенко. Она добавила, что представляет, как в администрации президента Украины готовят ”новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". У них на мифологеме обо мне как о "руке Кремля" построена вся черная PR-кампания”.
Компания ”Рошен” является крупным производителем кондитерских изделий. ”Ленинская кузница” — киевское судостроительное предприятие. Владельцем обеих компаний опосредованно является Порошенко.
1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Причиной ввода ограничений стало противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. В списке оказались украинские депутаты, чиновники и бизнесмены. При этом под санкции не попал Петр Порошенко. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, включение украинского президента в список стало бы ”запредельным шагом”, поскольку ”традиционно президенты не включаются в санкционные списки”.
Через полгода, в марте 2019 года, на Украине состоятся президентские выборы. Нынешний глава государства Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако в президентском рейтинге, подготовленном социологической группой ”Рейтинг”, он занимает лишь третье место с уровнем поддержки в 6,8 процента голосов. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, ее поддерживают 13,2 процента опрошенных.