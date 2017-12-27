27.12.2017, 21:20

Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

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Gazeta.ru
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Lavrov ja Tillerson
Lavrov ja TillersonFoto: Ivan Sekretarev, AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил его вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госдепа.


"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном обращении призвали вернуть российских военных в СЦКК.

В МИД РФ допустили возможность возвращения российских офицеров в Донбасс. Как заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту", "в нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически возможно".

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