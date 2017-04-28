28.04.2017, 10:30

Тиллерсон о визите в Москву: США и Россия ничего не решили

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Gazeta.ru
EST
Rex Tillerson
Rex TillersonFoto: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его визита в Москву 11–12 апреля, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, сторонам не удалось ничего решить. Об этом он рассказал радиостанции NPRпередает gazeta.ru.

По его словам, на тот момент отношения США и России были хуже, чем во времена ”холодной войны”, и Москва с этим согласилась.

”Мы ничего не решили на этой встрече”, — заключил госсекретарь.

Тиллерсон добавил, что России надо решать, ”хочет ли она играть положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную”.

13 апреля в администрации США визит Тиллерсона в Москву назвали ”позитивным шагом”, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал встречу Путина с Тиллерсоном конструктивной.

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