Тереза Мэй в рождественском обращении поблагодарила военных за "защиту от российского вторжения"

"Начиная с жизненного важного устранения последствий отвратительной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, в защите наших вод и нашего неба от российского вторжения и усилении наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против ИГ*, и отправляя сообщение (…) режиму [ президента Сирии Башара] Асада о том, что мы не будем стоять в стороне, когда применяется химическое оружие (…) снова и снова вы противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке", — цитирует премьер-министра Sky News.

"Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете, так же, как вся страна гордится вами", — подытожила Мэй.

Тереза Мэй, напоминает телеканал, заканчивает год, пережив попытку парламентских консерваторов отстранить ее от должности, а теперь оказалась во главе кабинета министров, полных решимости оставить Brexit без сделки.

В начале декабря британский премьер-министр призвала страны ЕС ввести новые индивидуальные санкции против россиян и взглянуть более широко на "акт Магнитского". "Однако существует предел того, что мы можем сделать в отношении применения индивидуальных санкций до тех пор, пока мы не выйдем из Европейского союза", — сказала глава британского правительства, заявила Мэй.