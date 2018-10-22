Тереза Мэй: соглашение по "Брекзиту" почти готово



Однако Мэй "может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку", сообщает британское издание The Telegraph. На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по ее плану "Брекзит".

Ранее, 20 октября, более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.