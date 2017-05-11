Тереза Мэй пообещала найти способ помочь чеченским геям

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон изучает возможности оказать поддержку ЛГБТ-сообществу в Чечне, сообщает The Independent.

По словам главы правительства, британское посольство в Москве выразило обеспокоенность из-за сообщений СМИ о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне. "Принимаются срочные меры по поиску лучшего способа предоставить поддержку представителям ЛГБТ-сообщества в регионе", — отметила Мэй, назвав недопустимой любую дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации.

МИД Великобритании 7 апреля выпустил заявление, в котором осудил преследование геев в Чечне. "Положение в области прав человека для представителей ЛГБТ-сообщества в России значительно ухудшилось в последние годы", — заявили тогда в ведомстве. МИД страны также призвал Москву обеспечить защиту сексуальных меньшинств в Чечне.

Напомним, 1 апреля "Новая газета" опубликовала статью, в которой говорилось о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем издание сообщило о якобы действующей в Аргуне секретной тюрьме для геев. Позже "Новая газета" написала о шести секретных тюрьмах, в которых незаконно содержатся сотни задержанных, включая гомосексуалов.

Статьи о преследованиях геев в Чечне вызвали критику местных властей, заявивших, что в республике нет гомосексуалов и, соответственно, их не могут преследовать. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о преследовании геев в Чечне не подтверждаются.

На статьи о преследовании геев в Чечне обратили внимание за рубежом. Так, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила обеспокоенность сообщениями о ситуации с правами геев в Чечне и призвала власти республики немедленно провести расследование. МИД Швеции вызвал посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева, чтобы обсудить с ним, в том числе, информацию о преследовании геев в Чечне.

20 апреля преследование геев в Чечне обсудили в парламенте Великобритании. Член консервативной партии и замглавы МИД Алан Дункан назвал эти сообщениями "варварскими". Комментируя выступление Дункана, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что замглавы британского МИД "не мог привести ни одного достоверного, объективного и чем-либо подтвержденного факта" о преследовании гомосексуалов в Чечне. Он добавил, что "невозможно ликвидировать то, чего нет".

В конце апреля комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нильс Муйжниекс призвал страны Европы предоставить убежище геям из Чечни.