22.05.2018, 09:00

Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний

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NEWSru.com
EST 11
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Sergey Guneev, Sputnik

Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.


Источники CNBC рассказали, что Россия в период с января 2017-го по февраль 2018 года провела четыре испытания этой крылатой ракеты, каждое из которых завершилось крушением. Самый успешный испытательный полет длился немногим больше двух минут, за которые ракета преодолела около 35 км, после чего стала неуправляемой и рухнула на землю. Самый короткий запуск длился четыре секунды.

Отметим, что по задумке ракета стартует на обычных пороховых двигателях, а затем запускается ядерная установка, благодаря чему снаряд способен относительно бесшумно лететь на низкой высоте, оставаясь при этом незаметным. По информации телеканала, испытания показали, что именно задействование "ядерного сердца" крылатой ракеты каждый раз приводило к ее падению.

Телеканал также сообщает, что запуски проводились по приказу высокопоставленных чиновников Кремля, несмотря на возражения ведущих инженеров, которые пытались объяснить, что системы еще далеки от работоспособности.

Отметим, что Путин в ходе своей "взрывной" речи 1 марта заявил, что "в конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой". По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.

"Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — добавил глава государства.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов затем поделился подробностями об этой ракете. "Нам впервые, наверное, удалось это сделать. Спасибо огромное нашим ученым-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью. В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету", — заявил он.

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Борисов также сообщил, что ракету можно обнаружить лишь "на самом подходе к цели, а возможности ее маневра делают крылатую ракету также неуязвимой". "Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать", — похвастался замминистра обороны.

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