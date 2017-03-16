ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Что происходит в Риге в День памяти легионеров

16 марта 2017 года: День памяти легионеров

Еще один (очень длинный и насыщенный фактурой) текст про 16 марта: http://www.delfi.lv/a/48630457

В шествии будут принимать участие и украинские активисты.

Полиция, кстати, патрулирует и на воде.

Рядом с Шишкиным антиглобалист Андрис Оролс.

Один из постоянных участников шествия, в прошлом активист радикальной организации "Перконкрустс" Игорь Шишкин тоже здесь.

Народ начинает собираться. Шествие к памятнику Свободы начнется в 11 часов.

Патриотический плакат, который призывает не повторять ошибок и становиться пушечным мясом

Прибыли гости из Литвы.

Уголок Старой Риги. Утро вполне сонное, разве что много полиции, в том числе кинологи с собаками.

Но если посмотреть в другую сторону, то видно, что полиция как всегда подготовилась.

Сегодня утром у Памятника свободы вот так

Публицист Бен Латковскис в Neatkarīgā пишет, что чествование легионеров ставит под вопрос движение национального сопротивления немецкой оккупации (Центральный комитет, Константин Чаксте). "Если легионеры - правильные, то кто тогда "курелиеши" (группа генерала Курелиса)?" http://nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/203795-vienoties-piemineklim.htm

Текст бывшего политтехнолога Юргиса Лиепниекса перепубликовали несколько сайтов, перевели и на русский (гугл в помощь). "Латвия не была союзником Гитлера, и сопротивление разгрому Гитлера - это ни сопротивление латышского народа, ни символ, как утверждает Райвис Дзинтарс, ни что-то такое, чему латышский народ помогал в массовом порядке", - пишет Лиепниекс и делает вывод, что праздновать 16 марта латышскому народу нечего.http://puaro.lv/politika/jurgis-liepnieks-kapec-latviesiem-neko-nevajadzetu-svinet-vai-pieminet-16-marta/

Историк Каспарс Стродс на сайте официального издания Latvijas Vēstnesis пишет, что в признании 16 марта памятным днем нет необходимости. Однако государству стоило бы уделять больше внимания организациям, которые дискредитируют латвийское государство и действуют против его интересов. http://m.lvportals.lv/visi/viedokli?id=285847

Сайт Rus.lsm.lv обстоятельно рассказывает о мифах и фактах, связанных с латышским легионом Waffen SS (добровольцы, военные преступления, "меньшее зло" и т.д.) http://www.lsm.lv/ru/statja/analitika/latishskiy-legion-waffen-ss-fakti-traktovki-i-mifi.a228292/

Пока полиция в это солнечное утро собирается у Памятника Свободы, у нас небольшой обзор прессы. Карикатурист Агрис Лиепиньш в своей колонке в Latvijas Avīze призывает оставить в покое легионеров и дать им отметить этот день. По мнению Лиепиньша, все упоминания нацизма в этом контексте - происки кремлевской пропаганды, а совесть латышского легиона чиста. http://www.la.lv/izmisusas-sirdsapzinas-karaviri/

Глава Полиции Безопасности Нормундс Межвиетс прогнозирует, что "Россия и в этом году использует мероприятия памяти легионеров в Латвии для того, чтобы поддерживать свой созданный миф о возрождении фашизма в Латвии, и попытается международно дискредитировать наше государство".

В прошлом году 16 марта было такhttp://www.delfi.lv/a/47191971

Латвийский антинацистский комитет отказался от проведения своего мероприятия, поскольку Рижская дума отодвинула его "в котловину под мостом городского канала". ЛАК назвал предложение РД унизительным и призвал прийти к Памятнику Свободы в 17.30, чтобы зажечь свечи в память сотен тысяч мирных жителей Латвии, уничтоженных нацистами.

Действующие министры от Нацобъединения не будут принимать участия в шествии в Риге. Большинство отправится в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время". В 2014 году участие в шествии стоило должности министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису.

Диспозиция такова: в Риге пройдет четыре акци, среди которых традиционное шествие легионеров и их сторонников к памятнику Свободы. Оно начнется в 11 часов. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/den-pamyati-legionerov-chto-budet-proishodit-v-rige-16-marta-utochneno.d?id=48626293

Доброе утро. Сегодня 16 марта, и это значит, что в Риге снова пройдут мероприятия памяти латышских легионеров, а также акции их противников. Портал Delfi в режиме онлайн будет сообщать, что происходи на улицах города.