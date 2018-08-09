09.08.2018, 08:12

Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели


bbcrussian.com
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Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели
AP

Власти Таиланда наделили гражданством троих мальчиков и тренера из футбольной команды, просидевших более десяти дней без еды и света в каменном плену.

На торжественной церемонии глава района Маэ Сай вручил им удостоверения личности.

Как выяснилось во время многодневной операции спасения детей, за которой следил весь мир, молодой тренер и трое членов юношеской команды Wild Boars официально не считались гражданами страны из-за своего происхождения.

В Таиланде зазвучали призывы ускорить рассмотрение заявлений тренера Экапола Чантавонга и троих детей из его группы о предоставлении им гражданства.

Около 480 тысяч человек из кочевых племен и малых народностей, веками живущих близ границ Таиланда, Бирмы, Лаоса и Китая, не имеют никакого гражданства. Агентство ООН по делам беженцев давно обеспокоено судьбой этих людей.

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Впрочем, чиновник, сказал Франс Пресс, что предоставление гражданства ребятам из Wild Boars никак не связано с тем, что они провели две недели в пещере — они и так удовлетворяли всем условиям для его получения.

Тринадцать мальчиков-подростков и тренер Чантавонг, по прозвищу Ака, спустились в пещеры горного комплекса Тхам Луанг 23 июня. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило. Спасаясь от воды, группа ушла по узким проходам в глубину пещер.

Более десяти дней они просидели там в темноте, с остатками еды, которую делили на всех, и почти без воды. То, что дети не потеряли присутствия духа и продержались так долго, считают заслугой тренера Аки, который подбадривал их и учил медитации.

Через девять дней напряженных поисков двое британских дайверов нашли детей. Но чтобы вывести их обратно на поверхность через затопленные пещеры, потребовалось еще девять дней. Сложная логистическая операция с участием международных специалистов и спецназа армии Таиланда включала в себя постройку канатной дороги, доставку еды и медикаментов, подготовку детей к использованию аквалангов.

Один тайский военный из подразделения военных ныряльщиков погиб, доставляя мальчикам пищу.

Последним из пещеры выбрался тренер Чантавонг.

После лечения в больнице и возвращения к родным почти все мальчики из команды и тренер Ака отправились в буддистский монастырь для духовного очищения. Для детей монашеское послушание окончилось через 11 дней, а тренер еще продолжает жить в монастыре — поэтому на церемонии вручения ему пластикового удостоверения гражданина он был в традиционном монашеском одеянии.

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