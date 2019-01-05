Таблоид рассекретил участие принца Гарри в крупных британских учениях против России в Норвегии

По его данным, принц Гарри будет полностью погружен в учения и посвящен во все секретные планы разыгрываемого сражения с участием более тысячи элитных морских пехотинцев. Источник издания добавил, что учения будут энергичными и очень реалистичными.

Учения будут продолжаться 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние десятилетия. Включая военных из США и Европы, в них будет задействовано примерно 8 тысяч солдат.

Во время учений спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы, ходить на лыжах. Ожидается, что по сценарию войска будут удерживать северный фланг до прибытия британского и американского подкреплений.

Об участие Гарри не должно быть официально объявлено, и издание согласилось не публиковать конфиденциальные детали его перемещений. Сообщается только, что принц вылетит из аэропорта RAF Brize Norton в Оксфордшире в Норвегию в ближайшие недели.

"Его участие - хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса. Они являются главной силой, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечником копья, и очень важно, чтобы Гарри был среди войск", - заявил источник.

По словам источника газеты во дворце, герцог Сассексский, который воевал в Афганистане в качестве офицера кавалерии и пилота вертолета, взволнован возвращением в армию, "наслаждается своей ролью в Королевской морской пехоте и воспринимает ее крайне серьезно".