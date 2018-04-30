Сюжет европейского телеканала: в Латвии на русском можно говорить только дома

Респектабельный французско-германский телеканал ARTE показал сюжет о Латвии, в котором утверждается, что в стране запрещено говорить на русском языке.

Как отмечает передача Nekā Personīga телеканала TV3, в фильме говорится о том, что в Латвии на русском языке разрешено говорить только дома, а в публичном пространстве — запрещено, за использование русского языка грозит штраф.

Посольство Латвии в Германии обратилось к руководству телеканала ARTE, указывая на распространение дезинформации.

Авторы сюжета "RE: Борьба культур в Латвии" показывают кадры с рижского рынка, на котором закупаются лидер антифашистов в Латвии Иосиф Корен и депутат Юрмальской думы от "Согласия" Елизавета Кривцова. Авторы фильма называют их активистами прав неграждан.

Они говорят, что их право говорить на русском языке ущемляется, так как правительство хочет, чтобы в школах и различных общественных местах говорили только на латышском языке.