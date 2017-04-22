22.04.2017, 10:47

Сына депутата Госдумы РФ в США приговорили к 27 годам за кибермошенничество

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bbcrussian.com
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paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

Россиянин Роман Селезнев приговорен к длительному тюремному сроку в США за кражу номеров кредитных карт. Другому гражданину РФ в США предъявлены обвинения.

Американский суд в пятницу, 21 апреля, приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам заключения за кибермошенничество. Сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева был признан виновным в краже номеров кредитных карт и перепродаже их на черном рынке.

Селезнев был арестован в 2014 году на Мальдивских островах. В его ноутбуке были обнаружены номера 1,7 млн кредитных карт. Россиянина доставили в США, где присяжные признали его виновным по 38 из 40 предъявленных эпизодов обвинения, среди них мошенничество с использованием электронных средств сообщения, банковское мошенничество, взлом компьютерных систем и кража личных данных. Согласно обвинению, действия хакера нанесли кредитным компаниям ущерб примерно в 170 миллионов долларов.

Российскому программисту предъявили обвинения

Между тем в пятницу в США было предъявлено обвинение другому россиянину — Петру Левашову. Его обвиняют во взломе тысяч компьютеров для получения доступа к личным данным пользователей. Он был задержан 8 апреля 2017 года в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США. Левашов управлял ботнетом под названием Kelihos, который распространял огромные объемы электронных писем. Kelihos также мог устанавливать на компьютеры вредоносное программное обеспечение, которое перехватывало пароли от банковских счетов пользователей.

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