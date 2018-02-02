Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, сообщил сайт Juventud rebelde.

Несколько месяцев Кастро-младший лечился от депресии. Ранее он требовал госпитализации, затем проходил амбулаторное лечение.

"Диас-Баларт, который находился под наблюдением группы врачей в течение нескольких месяцев в связи с состоянием глубокой депрессии, сегодня утром покончил жизнь самоубийством", сообщил вебсайт Cubadebate. Ему было 68 лет.

Фидель Кастро-старший умер в ноябре позапрошлого года в возрасте 90 лет.