Суд в Таиланде оправдал Рыбку и Лесли по делу о нелегальной работе

Настю Рыбку и Алекса Лесли оправдали по делу о незаконной трудовой деятельности. При этом их по-прежнему обвиняют в групповом сутенерстве. Наказание предполагает до 10 лет тюрьмы.

Суд таиландского города Паттайя оправдал Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще шесть граждан России и Беларуси. Их обвиняли в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийотха.

По словам адвоката, обвиняемые пока не смогут покинуть Таиланд, хотя они подлежат депортации в страны гражданства. Причина в том, что в отношении россиян и белорусов по-прежнему идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Заседание по делу о групповом сутенерстве пройдет 24 апреля, на нем рассмотрят продление меры пресечения. По этому обвинению фигурантам грозит максимальный срок наказания в виде 10 лет тюрьмы.

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