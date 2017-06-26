Суд утвердил мировое соглашение между РБК и "Роснефтью"

В "Роснефти" заявляют, что РБК извинился перед нефтяной госкорпорацией и ее главой Игорем Сечиным. Арбитражный суд вынес вердикт о мировом соглашении между РБК и "Роснефтью".

Арбитражный суд Московского округа в понедельник, 26 июня, вынес вердикт о заключении мирового соглашения между медиахолдингом РБК и российской нефтегазовой компанией "Роснефть" по иску о защите деловой репутации. Производство по делу, возбужденному в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", прекращено. Постановления судов низшей инстанции отменены.

"Руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска… не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию "Роснефти", — сообщили в пресс-службе нефтегазовой корпорации. Они "приносят свои извинения компании "Роснефть" и главному исполнительному директору Игорю Сечину", утверждается в пресс-релизе.

По данным источников, близких к ответчикам, конфликт с "Роснефтью" урегулировал новый владелец РБК Григорий Березкин, пишут "Ведомости".

Адвокаты и сотрудники РБК от комментариев отказались. Стороны не раскрывают детали мирового соглашения.

Сечин против РБК

"Роснефть" подала иск в суд после публикации агентством РБК статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой шла речь о приватизации акций нефтяной компании. Как писали авторы материала, глава "Роснефти" просил правительство способствовать тому, чтобы после приватизации компании покупатель ее акций не сотрудничал с BP и британская компания не смогла получить контрольный пакет акций "Роснефти".

Арбитражный суд Москвы в декабре 2012 года постановил, что медиахолдинг РБК должен заплатить госкомпании "Роснефть" 390 тысяч рублей по иску о защите деловой репутации. Представители холдинга обратились в вышестоящий судебный орган с заявлением об опротестовании этого вердикта. Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы в среду, 1 марта, отменил постановление о взыскании 390 тысяч рублей с медиахолдинга.