27.04.2018, 13:12

Суд смягчил наказание автору петиции за присоединение Латвии к России

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rus.DELFI.lv
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Суд смягчил наказание автору петиции за присоединение Латвии к России
Foto: Andres Putting

Рижский окружной суд, рассмотрев апелляцию осужденного за призыв подписываться за присоединении Латвии к России Максима Коптелова, принял решение смягчить меру наказания, заменив 6 месяцев тюремного заключения (изначальный приговор) на 140 часов принудительных работ. Об этом стало известно LETA, передает rus.delfi.lv.

Причины, по которым суд пошел на смягчение наказания, будут известны 10 мая, когда станет доступен полный текст приговора.

Как сообщалось, приговоренный судом к шести месяцам тюремного заключения за призыв подписываться за присоединении Латвии к России Максим Коптелов обжаловал приговор.

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