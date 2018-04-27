Суд смягчил наказание автору петиции за присоединение Латвии к России

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Рижский окружной суд, рассмотрев апелляцию осужденного за призыв подписываться за присоединении Латвии к России Максима Коптелова, принял решение смягчить меру наказания, заменив 6 месяцев тюремного заключения (изначальный приговор) на 140 часов принудительных работ. Об этом стало известно LETA, передает rus.delfi.lv.