Суд обязал Навального удалить фильм про Медведева

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному.



Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" про премьер-министра России Дмитрия Медведева.



Поводом для иска послужили обвинения Навального, согласно которым Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву. Политик утверждал, что бизнесмен безвозмездно передал участок земли с домом в посёлке Знаменка стоиомстью около 5 млрд руб. фонду "Соцгоспроект".



Навальный объяснял, что считает это завуалированной взяткой Медведеву, так как в руководстве фонда два бывших однокурсника премьер-министра. Усманов вответ заявлял, что безвозмездная передача была частью многоступенчатой сделки по приобретению другого участка земли.



Медведев назвал расследование Навального "компотом" из фактов. Причастность к коррупционным схемам отвергли и фонде "Соцгоспроект".

Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний — в частности, о том, что Усманов:

якобы является преступником,

якобы дал взятку первому вице-премьеру России Игорю Шувалову,

якобы приватизировал и похитил горно-обогатительные комбинаты,

якобы не доплачивает налоги в России и будет платить налоги в Швейцарии,

якобы осуществляет цензуру в ИД " Коммерсант".



Опровергнуть и удалить эти утверждения требовали представители Усманова. В их иске утверждалось, что Навальный и ФБК, "нарушая фундаментальные принципы морали и нравственности, в угоду своим интересам распространяют ложь" о миллиардере.



Адвокат Усманова Генрих Падва настаивал, что изложенные Навальным и ФБК обвинения (в первую очередь, обвинение в даче взятки) совершенно бездоказательно.



Навальный и ФБК настаивали, что опубликованная им информация либо достоверна, либо взята из открытых источников. Политик заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации. Навальный добавил, что удалять ничего не станет.



В ходе рассмотрения иска судья Васина отклонила 22 из 23 ходатайств представителей Навального и ФБК. В частности, она отказалась вызывать для дачи показаний Медведева, Шувалова, а также топ-менеджмент фонда "Соцгоспроект".



Параллельно с тяжбой в суде Усманов и Навальный спорят друг с другом в интернете — в формате видеообращений. Миллиардер опубликовал два видеообращения, в которых отверг обвинения Навального. Политик ответил на них собственными видео-блогами.



После очередного выступления Навального пресс-служба Усманова заявила, что готовит против оппозиционера новые иски.