Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал до 11 октября троих подозреваемых по делу о подготовке терактов в столице. Об этом сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.
Подозреваемые являются гражданами Таджикистана.
Двое из подозреваемых — Сулаймон Бурхонов и Сиевуши Давронзода — признали вину.
Третий подозреваемый — Давлатер Ходжиев в зале суда заявил, что не признает вину.
Заседания прошли в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что суд арестовал первого подозреваемого в подготовке терактов в Москве.
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