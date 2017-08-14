14.08.2017, 21:40

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке терактов в Москве

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Gazeta.ru
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The investigative isolator No. 2 Lefortovo.
фото иллюстративноеFoto: ANTON BELITSKIY, Kommersant Photo

Лефортовский суд Москвы арестовал до 11 октября троих подозреваемых по делу о подготовке терактов в столице. Об этом сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.


Подозреваемые являются гражданами Таджикистана.

Двое из подозреваемых — Сулаймон Бурхонов и Сиевуши Давронзода — признали вину.

Третий подозреваемый — Давлатер Ходжиев в зале суда заявил, что не признает вину.

Заседания прошли в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что суд арестовал первого подозреваемого в подготовке терактов в Москве.

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