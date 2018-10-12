Студенты медицинского ВУЗа Турку начали сражение против лженауки

Студенты медицинского ВУЗа Турку основали общество, цель которого — борьба со лженаукой и распространение среди граждан правдивой информации о медицине. Члены общества заявляют, что они устали сталкиваться с предрассудками в отношении своей профессии и хотят предотвратить распространение заблуждений на тему, например, вреда от прививок и пользы альтернативных методик лечения.

Объединение под названием Vastalääke ry организует для своих членов курсы коммуникации, обучающие в устной и письменной форме вести просветительскую работу в сфере здоровья и научных исследований.

Медицинский факультет университета Турку в этом году отмечает свое 75-летие, передает Yle.

В то же время в правительстве полным ходом идет подготовка законопроекта, ограничивающего альтернативные методики лечения. Альтернативную медицину хотят запретить в особенности в отношении детей и пациентов с ослабленной иммунной системой. Этот вопрос постараются решить в правительстве еще до грядущих выборов и он будет включен в следующую правительственную программу.