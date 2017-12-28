Стрелявший на фабрике "Меньшевик" в Москве взят под арест

Бывший владелец московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший накануне стрельбу на территории предприятия, решением суда арестован до 27 февраля. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В ночь на четверг полицейские задержали стрелка на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве.

Стрельба на кондитерской фабрике "Меньшевик" произошла утром 27 декабря. В результате погиб охранник, еще не менее двух человек ранены. Стрелком оказался бывший совладелец и руководитель этого предприятия , который утверждает, что стал жертвой рейдерского захвата. Свое бегство после стрельбы он объяснил тем, что ему необходимо было встретиться с адвокатом. Свои действия арестованный объясняет тем, что находился в состоянии аффекта.